Объясните пожалуйста что такое краткие и полные страдательные причастия))

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Краткие и полные страдательные причастия. Гласные перед «н» в полных и кратких страдательных причастиях. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени имеют полную и краткую формы. В краткой форме они изменяются по числам, а в единственном числе - по родам. В предложении краткие формы страдательных причастий обычно являются сказуемыми, иногда - определениями. В страдательных причастиях прошедшего времени пишется: а) -анный, -янный, если соответствующий глагол оканчивается в неопределенной форме на -ать, -ять, например: написать – написанный, развеять – развеянный, настоять – настоянный; б) -енный, если глагол в неопределенной форме оканчивается на -еть, -ить, -ти (после согласной), -чь, например: видеть – виденный, застрелить – застреленный, спасти – спасенный, сберечь – сбереженный. Сравните: ковры для просушки развешаны (развешать) во дворе – продукты в магазине заблаговременно развешены (развесить); обвешанные (обвешать) сумками покупательницы – обвешенные (обвесить) продавцом покупатели; замешанные (замешать) в преступлении взяточники – густо замешенное (замесить) тесто; много картин навешано (навешать) на стенах – дверь навешена (навесить); расстрелянные (расстрелять) фашистами партизаны – подстреленные (подстрелить) охотником утки; пристрелянное (пристрелять) орудие – пристреленный (пристрелить) волк; выкачанная (выкачать) из бака нефть – выкаченная (выкатить) из подвала бочка.