Фастфуд тағамдары помогите пожалуйста
Қазақ тiлi
Фастфуд тағамдары помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фастфуд тағамдары өте тез дайындалатын тағамдар бірақ олар өте зиянды оны жеген сайын дененңе май жинала бастайды ол алғаш рет америкада жасалынды ондай тағамдарға гамбургер роллтон тағыда басқа жатады
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