Помогите пожалуйсто!!!!! Разложить на множители

Алгебра
Помогите пожалуйсто!!!!! Разложить на множители
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x^2-44=4(x^2-11)=4(x-√11)(x+√11)
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