Помогите решить вг пожалуйста

Математика
Помогите решить вг пожалуйста
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Гость:
Как то так получилось у меня
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