Сочини сказку для мамы. что случилось с медведем?

Литература
Сочини сказку для мамы. что случилось с медведем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то раз мама пошла в магазин, а там был продавец медведь! Мама испугалась и не знала, что делать! Тогда она проснулась от страха! ВОТ ЭТО СОН! С Медведем нечего не случилось, так как это был сон.
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