Помогите решить подробные действия
Математика
Помогите решить подробные действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мутно, можно другое фото
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать сочинения Описание с элементами рассуждения ТЕМА: какая собака или кошк?? мне нравится и придумать свой План. Заранее спасибо только оче...
Физика
Нужно найти 1) Нечетная скорость Vоx=? (4 м/c) 2)Конечная скорость Vx=? 3)Изменение ско??ости Vx-Vох=? 4)Время измерения скорости t=? 5)У...
Математика
Машина проезжает 20 км за столько же минут,за сколько часов Саша проходит 100 км,а за один час машина проходит 72 км. Сколько км Саша проходит за 1...
Английский язык