Нужно найти 1) Нечетная скорость Vоx=? (4 м/c) 2)Конечная скорость Vx=? 3)Изменение ско??ости Vx-Vох=? 4)Время измерения скорости t=? 5)Ускорение a=Vx-V0x/t=? 6) Сила F=ma=? Электропоезд-500т,Feопр-40Kh

Гость: Гость:

1) начальная скорость v₀ = 0 м/с 2) конечная скорость v = 20 м/с 3) изменение скорости Δv = v - v₀ = 20 м/с - 0 м/с = 20 м/с 4) время изменения скорости Δt = 50 с 5) ускорение a = (v - v₀) / Δt = (20 м/с - 0) / 50 с = 0,40 м/с² 6) равнодействующая сила F = m*a = 500000 кг * 0,40 м/с² = 200000 Н = 200 кН 7) сила тяги Fт = F - Fсопр = 200 кН - 40 к Н = 160 кН при разгоне 8) сила тяги при равномерном движении равна силе сопротивления, т.к. равнодействующая сила в этом случае равна нулю.