Человек царь природы 3 признака
Обществознание
Человек царь природы 3 признака
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Гость:
Разум красота память членораздельная речь
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