Запишите данные конечные десятичные дроби в виде обыкновенных дробей: а) 0,

Алгебра
Запишите данные конечные десятичные дроби в виде обыкновенных дробей: а) 0,
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