1. о чем свидетельствует повышение содержания лейкоцитов и высокая скорость оседания эритроцитов? 2. есть ли опасность в повышении числа тромбоцитов в крови? 3. какое состояние организма сопровождается понижением числа эритро...

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1. причиной высокого СОЭ является выделение в кровь фибриногена в ходе поражения клеток воспалением или некрозом. Заболевания, характерные данной причине: воспалительные процессы; инфекционные заболевания;воспаление легких; инфаркт миокарда; постшоковые и постоперационные состояния; обширные травмы, сильные ушибы, переломы костей.напряжение иммунитета; поражения печени, ведущие к некрозу тканей; поражение почек (с нефротическим синдромом); диабет;онкологические поражения тканей, ведущие к выделению нехарактерных для тканей белков. 2. Инфекционные причины тромбоцитозов 1. Бактериальыне инфекции: менингиты, пневмопатии, остеоартикулярные инфекции 2. Вирусные инфекции : менинго-энцефалиты, гастроэнтериты, гепатиты 3. Паразитарные инфекции : токсокароз, токсоплазмоз, пневмоцитоз 4. Грибковые инфекции : кандидоз, аспергиллез Гематологические причины Первой гематологической причиной причиной тромбоцитоза является недостаток железа. Ггемолитические анемии (аутоиммунные или конституциональные) (талассемии, дрепаноцитозы или заболевания эритроцитарных мембран). Острые кровотечения или выход аплазии после химиотерапии. Спленэктомия также вызывает реактивный тромбоцитоз. Аспления. Травматические и хирургические причины Посттравматический стресс, недавнее хирургическое вмешательство или аффектация, вызывающие значительными поражениями ткани (панкреатит, энтероколит или тканевой некроз) , могут вызывать увеличение количества тромбоцитов. Но это всегда транзиторно. Воспалительные заболевания Все воспалительные заболевания склонны порождать увеличение количества тромбоцитов (табл. 2). Ча-ще всего этот механизм связан с увеличением уровня IL-6 про-воспалительного интерлейкина, который вызывает усиление синтеза ТРО. Клиническое обследование и минимум биологических исследований (VS, CRP) позволяют в большинстве случаев заподозрить этот тип этиологии. Педиатрическое воспалительное заболевание - наиболее частый источник тромбоцитоза - это болезнь Kawasaki. Таблица 2 Воспалительные причины тромбоцитозов • Хронический ювенильный полиартрит • Анкилозирующий спондилоартрит • Хронические воспалительные энтеропатии • Саркоидоз • Хронические гепатиты • Болезнь Kawasaki • Ревматоидная пурпура • Коллагенозы Опухолевые причины Как и у взрослых, все раки склонны вызывать увеличение количества тромбоцитов. . Пульмональные причины Пневмопатии стоят на первом месте серди легочных патологий способных вызвать тромбоцитоз. В то же время, все патологии приводящие к гиперкапнии (респираторный дисстресс недоношенных, синдром острого респираторного дисстресса и другие) могут порождать и гиперплакетоз (тромбоцитоз) . Медикаментозные причины Кортикоиды (сюда же входят и ингалционные) и симпатикомиметики (такие как эпинефрин или адреналин) Семейные тромбоцитозы Первичные тромбоцитозы Эссенциальная тромбоцитемия. Диагностика тромбоцитоза при отсутсвтии причины выявляемой при подозрении на эссенциальную тромбоцитемию • Полная формула крови ; • Реактивный протеин С и СОЭ ; • Сидеремия и коэфициент насыщения трансферрином или ферритинемия ; • Коагуляция с уровнем протромбина, время активированного цефалина и фибриногена ; • Вирусная и паразитраня серология ; • Определение витаминов (E, b12 ...) ; • Абдоминальная эхография ; • Радиография легких ; • Формула крови ближайших родственников ; • Миелограмма с цитологическим исследованием, молекулярная биология (bcr-abl), медуллярный кариотип, культура прогениторов со спонтанным толчком мегакариоцитарных или эритроцитарных прогениторов (также проводится на пробе крови) ; • Остеомедуллярная биопсия ; • Определение тромбопоэтина (обсуждается определение эритропоэтина) ; • Исследование агрегации тромбоцитов ; • Обследование на тромбоз (рекомендован для исключения фактора риска добавляемого тромбозом) ; 3. Малокровие или анемия