Прочитай.соедини приставки,отдели предлоги.За шумела,раз гулялась в поле непогод??.при на крылась белым снегом гладкая дорога.осторожно ветер из калитки вы шел,по стучал в окошко,про бежал по крыше

Русский язык
Прочитай.соедини приставки,отдели предлоги.За шумела,раз гулялась в поле непогод??.при на крылась белым снегом гладкая дорога.осторожно ветер из калитки вы шел,по стучал в окошко,про бежал по крыше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зашумела,   разгулялась в поле непогода,  Принакрылась белым снегом гладкая дорога,  Осторожно ветер из калитки вышел, Постучал в окошко,  пробежал по крыше
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