Прочитай.соедини приставки,отдели предлоги.За шумела,раз гулялась в поле непогод??.при на крылась белым снегом гладкая дорога.осторожно ветер из калитки вы шел,по стучал в окошко,про бежал по крыше
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Прочитай.соедини приставки,отдели предлоги.За шумела,раз гулялась в поле непогод??.при на крылась белым снегом гладкая дорога.осторожно ветер из калитки вы шел,по стучал в окошко,про бежал по крыше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зашумела, разгулялась в поле непогода, Принакрылась белым снегом гладкая дорога, Осторожно ветер из калитки вышел, Постучал в окошко, пробежал по крыше
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