Прочитай.соедини приставки,отдели предлоги.За шумела,раз гулялась в поле непогод??.при на крылась белым снегом гладкая дорога.осторожно ветер из калитки вы шел,по стучал в окошко,про бежал по крыше

Русский язык

Прочитай.соедини приставки,отдели предлоги.За шумела,раз гулялась в поле непогод??.при на крылась белым снегом гладкая дорога.осторожно ветер из калитки вы шел,по стучал в окошко,про бежал по крыше

Автор: Гость