Петр Гринев в динамике всего произведения! (нужно показать главные моменты)

Гость: Гость:

Изначально Гринёв предстал перед нами избалованным дворянским сыном, но уже через некоторое время мы можем понять, что он человек чести, готовый защищать дорогих ему людей, когда во время восстания Пугачёв предложил Петру перейти на его сторону, Гринёв отказался, сказав, что не может предать родину, и его честность покорила Пугачёва.