Сочинение на тему: "В чем истинная трагедия Гамлета?" три обзадца

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Сочинение на тему - В чем трагедия Гамлета? В чем трагедия Гамлета? Пьесой «Гамлет» в творчестве Шекспира приоткрывается новый период, отмеченный созданиям четырех больших трагедий: «Гамлет» (1601), «Отелло» (1604), «Король Лир» (1605) и «Макбет» (1605). Переход к трагическим сюжетам был в те года судьбой не только Шекспира. На английской сцене появляется много пасмурных, будто «встревоженных» трагедий, в которых мы часто видим героя - жертву несправедливости, который протестует, горько осуждает порок и взывает о мести. В этих пьесах отобразилась пасмурная, тревожная атмосфера тех лет - с заговорами и смертными казнями, волнениями буржуазии и простого люда. По традиции, которая существовала в том времени в английской драматургии, Шекспир переносит действие своей пьесы в другую страну и другую эпоху - старинную Данию, хотя, как всегда, пишет о современной Англии, о ее проблемах. Шекспир в своем произведении отобразил общечеловеческую трагедию - вечный разлад между мечтой и реальностью и бессилие одного человека, даже такой неординарной, как Гамлет, преодолеть это разногласие. «Век расшатался - и скверней всего, что я рожден восстановить его» такая сверхчеловеческая задача стоит перед героем Шекспира. Но сначала он должны восстановить справедливость и законность в своем родовом замке, где произошло подлое убийство его отца и, вопреки закону и морали, убийцу посев место короля, а иметь Гамлета стала женой убийцы своего мужа. «Помстись за мерзостное убийство» взывает к Гамлету Призрак убитого отца. У Гамлета нет доказательств вины Клавдия, он не может быть откровенным ни с матерью, ни с единым другом, ему ни с кем посоветоваться, ниоткуда ждать помощи, когда всюду вранье, измена, лесть и беззаконие.