В прямоугоьнике ABCD проведены диагонали которые пересекаются в точке О.угол COD=40° ,AD=5м,CD=3м .найдите периметр прямоугольника и градусную меру угла CDO

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Начертилли Ведь на нем все видно! Угол ОАЕ равен 40 градусов ( 90 - 50) Значит у угол АDО равен 40 гр ( треугольник АОD равносторонний, диагонали прямоугольника равны и в точке пересечения делатся пополам) Значит угол АОD равен 100 гр. ( 180 - 40 - 40, сумма углов тр-ка 180 гр) Угол ЕОА равен 40 гр (180 - 90 - 50 ) (или рассмотри параллельные ЕО и АD и секущую АО. И соответствующие углы. Смотря, что проходите) Угол ЕОD = угол ЕОА + угол АОD = 40 + 100 = 140 градусов