С явлениями живой и неживой природе осенью

Окружающий мир
С явлениями живой и неживой природе осенью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В неживой природе изменения-происходит понижение температуры воздуха;небо все чаще затянуто тучами;солнышко стало реже светить;в горах все чаще туман и гуще;на почве-первые заморозки;появляется первый ледок. В живой природе-с деревьев облетели листья и легли на землю разноцветным ковром;муравьи закрывают свои муравейники;трава пожухла ;птицы улетают на юг;медведи готовятся к зимней спячке;прячутся насекомые;человек утепляет дома,обновляет зимнюю одежду.
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