С явлениями живой и неживой природе осенью

Гость: Гость:

В неживой природе изменения-происходит понижение температуры воздуха;небо все чаще затянуто тучами;солнышко стало реже светить;в горах все чаще туман и гуще;на почве-первые заморозки;появляется первый ледок. В живой природе-с деревьев облетели листья и легли на землю разноцветным ковром;муравьи закрывают свои муравейники;трава пожухла ;птицы улетают на юг;медведи готовятся к зимней спячке;прячутся насекомые;человек утепляет дома,обновляет зимнюю одежду.