Взаимодействие Северо - Ледовитого океана с сушей

География
Взаимодействие Северо - Ледовитого океана с сушей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Над океаном формируются холодные воздушные массы, сильно влияющие на климат нашей страны (и Канады). Однако этот воздух значительно теплее того, что формируется над материком Антарктиды. Наличие суши в самых высоких широтах южного полушария приводит к сильнейшему выхолаживанию района Южного полюса и понижению температуры почти во всем полушарии
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