Помогите с заданием!!!!Выпишите слова в которых буквы е,ё, ю, я обозначают мягкость ??вука и слова в которых эти буквы обозначают 2 звука текст Днём кувшинка нежиться на воде- и все любуются ею. А ночью уходит род воду. Спит ...

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Помогите с заданием!!!!Выпишите слова в которых буквы е,ё, ю, я обозначают мягкость ??вука и слова в которых эти буквы обозначают 2 звука текст Днём кувшинка нежиться на воде- и все любуются ею. А ночью уходит род воду. Спит всю ночь в глубине. Ясное будет утро - снова вынырнет из воды. Снова станет радовать всех.

Автор: Гость