Время и причины создания трагедии "Борис Годунов"

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Написана под влиянием чтения «Истории государства Российского» и посвящена периоду царствования Бориса Годунова с 1598 года по 1605 год и вторжению Лжедмитрия I. На встрече с императором Николаем I (которая положила конец ссылке) Пушкин читал ему отрывки из «Бориса Годунова». Драма написана в подражание историческим хроникам Шекспира — преимущественно белым стихом с несколькими прозаическими сценами. Послужила протекстом ряда произведений не только русской литературы, но и европейской (в искусстве постмодерна образ Бориса не раз обыгрывается у Роб-Грийе). Полностью пьеса была впервые опубликована (с цензурными сокращениями) в конце декабря 1830 с датой издания 1831, но поставлена на сцене только в 1866. Причиной тому — предполагаемая несценичность произведения. Но главное — до 1866 трагедия была запрещена для представления на сцене. С цензурными изъятиями и сокращениями была поставлена впервые 17 сентября 1870 на сцене Мариинского театра артистами Александринского театра[1]. Трагедия ознаменовала полный отход Пушкина от романтизма с его героикой к реалистическому воплощению образов персонажей. Пушкин использовал для сюжета народный слух об убийстве цесаревича Дмитрия по приказу Бориса Годунова, что исторически не подтверждено. Одна из основных тем, поднимаемых в трагедии, — власть и человек. Пушкин даёт абсолютно чёткое определение: любая власть есть насилие, а значит, зло.