Помогите найти слова с :корнем суффиксом окончанием |приставка корень суффикс окончание
Литература
Помогите найти слова с :корнем суффиксом окончанием |приставка корень суффикс окончание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что это слово приближение При-приставка Ближе-корень Ие-окончание
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