Перечислите все отрезки, изображенные на рисунке: а) DB б) BA в) DA г) CD

Математика
Перечислите все отрезки, изображенные на рисунке: а) DB б) BA в) DA г) CD
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СВ, ДВ ВС ВД!............…!.!.!.
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