Помогите решить, пожалуйста: 4/5 + 1/6, 3/20 + 7/25, 5/6 - 3/8, 3/4 - 1/12, 5/7 - 2/3, 9/10 - 3/4.
Математика
Помогите решить, пожалуйста: 4/5 + 1/6, 3/20 + 7/25, 5/6 - 3/8, 3/4 - 1/12, 5/7 - 2/3, 9/10 - 3/4.
Ответ(ы):
Гость:
4/5+1/6=24/30+5/30=29/30 3/20+7/25=15/100+28/100=43/100 5/6-3/8=20/24-9/24=11/24 3/4-1/12=9/12-1/12=8/12=2/3 5/7-2/3=15/21-14/21=1/21 9/10-3/4=18/20-15/20=3/20
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