Напишите про любимую игрушку детства
Русский язык
Напишите про любимую игрушку детства
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая игрушка детства-маленькая красная машинка. Она очень мягкая и маленькая. Мне её мама подарила на день рождение, когда мне было 7 лет. Мне нравится моя машинка тем, что глядя на неё я вспоминаю маму и её ласку. а ещё тем что мама подарила мне её от всей души и от чистого сердца!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шмель и оса полетели с поля в одном направлении. Зная, что шмель летел со скоростью 50м/мин, а оса - 150м/мин, ответь на следующие вопросы. 1)Ког...
Беларуская мова
История
Русский язык
Запишите падежный вопрос и данные словосочетания в Дательном падеже; Пчелиный ул??й, летнее солнце. Помогите пожалуйста.