Напишите про любимую игрушку детства

Гость: Гость:

Моя любимая игрушка детства-маленькая красная машинка. Она очень мягкая и маленькая. Мне её мама подарила на день рождение, когда мне было 7 лет. Мне нравится моя машинка тем, что глядя на неё я вспоминаю маму и её ласку. а ещё тем что мама подарила мне её от всей души и от чистого сердца!