Запишите падежный вопрос и данные словосочетания в Дательном падеже; Пчелиный ул??й, летнее солнце. Помогите пожалуйста.

Русский язык

Запишите падежный вопрос и данные словосочетания в Дательном падеже; Пчелиный ул??й, летнее солнце. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость