Запишите падежный вопрос и данные словосочетания в Дательном падеже; Пчелиный ул??й, летнее солнце. Помогите пожалуйста.
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Запишите падежный вопрос и данные словосочетания в Дательном падеже; Пчелиный ул??й, летнее солнце. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Кому? Чему? Пчелиному улью, летнему солнцу
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