Дополните фразеологизмы и напишите значение: начать с а..... стоять ф..... дать д..... выделывать м..... прописать V...... сделать на б......
Русский язык
Дополните фразеологизмы и напишите значение: начать с а..... стоять ф..... дать д..... выделывать м..... прописать V...... сделать на б......
Ответ(ы):
Гость:
Начать с азов- начать с самого простого.Стоять фертом-стоять , уперев руки в бока. Ферт -это буква Ф.Дать дуба-просто умереть.Дать добро- разрешить что-то.Выделывать вензеля-идти заплетающейся походкой.(В старину выделывать мыслете- значения одинаковы,идти заплетаясь).Прописать ижицу- сильно наказать.Сделать на скорую руку- сделать быстро и просто.
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