Дополните фразеологизмы и напишите значение: начать с а..... стоять ф..... дать д..... выделывать м..... прописать V...... сделать на б......

Гость: Гость:

Начать с азов- начать с самого простого.Стоять фертом-стоять , уперев руки в бока. Ферт -это буква Ф.Дать дуба-просто умереть.Дать добро- разрешить что-то.Выделывать вензеля-идти заплетающейся походкой.(В старину выделывать мыслете- значения одинаковы,идти заплетаясь).Прописать ижицу- сильно наказать.Сделать на скорую руку- сделать быстро и просто.