Какие вопросы задают дети о сказочных героях? Заполните пропуски подходящими сло??ами из рамки. Have / Has/ got / 0. Has Alice /got/ a brother? 1. ___ Dorothy ___ a cat ? 2. ____Doctor Dolittle and his sister Sarah ___ a kind c...
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Какие вопросы задают дети о сказочных героях? Заполните пропуски подходящими сло??ами из рамки. Have / Has/ got / 0. Has Alice /got/ a brother? 1. ___ Dorothy ___ a cat ? 2. ____Doctor Dolittle and his sister Sarah ___ a kind crocodile? 3. ___Karlsson ___ a father and a mother ? 4. ____ Rad Riding Hood ___ a bicycle? 5. ___mermaids ___ many books ?
Ответ(ы):
Гость:
1 has,got 2have,got 3 has,got 4 has,got 5 have, got
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