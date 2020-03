Какие вопросы задают дети о сказочных героях? Заполните пропуски подходящими сло??ами из рамки. Have / Has/ got / 0. Has Alice /got/ a brother? 1. ___ Dorothy ___ a cat ? 2. ____Doctor Dolittle and his sister Sarah ___ a kind c...

Английский язык

Какие вопросы задают дети о сказочных героях? Заполните пропуски подходящими сло??ами из рамки. Have / Has/ got / 0. Has Alice /got/ a brother? 1. ___ Dorothy ___ a cat ? 2. ____Doctor Dolittle and his sister Sarah ___ a kind crocodile? 3. ___Karlsson ___ a father and a mother ? 4. ____ Rad Riding Hood ___ a bicycle? 5. ___mermaids ___ many books ?

Автор: Гость