Какие слова изменяются? болото метро кино пальто кашпо облако искусство ??адио чучело добро кенгуру масло

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Какие слова изменяются? болото метро кино пальто кашпо облако искусство ??адио чучело добро кенгуру масло
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Изменяются - болото, облако, искусство, чучело, добро, масло. Остальные слова не изменяются.
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