Чем пояса конечностей рыб отличаются от земноводных
Биология
Чем пояса конечностей рыб отличаются от земноводных
Ответ(ы):
Гость:
Конечности земноводныхПарные конечности земноводных по морфологии и функции резко отличаются от парных плавников рыб. Они имеют только внутренний скелет и построены по типу системы рычагов, соединенных шарнирными суставами. Усложнение строения поясов обеспечивает конечностям прочную опору, укрепляя их связь с туловищем. Обе пары конечностей построены по одной схеме, общей для всех наземных позвоночных
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