Преобразовать выражение в многочлен (5-a) (3-a)-(a-4)^2
Алгебра
Преобразовать выражение в многочлен (5-a) (3-a)-(a-4)^2
Ответ(ы):
Гость:
(15-5a-3a+a^2)-(a^2-8a+16)= 15-8a+a^2-a^2+8a-16= -1
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