На три платья пошло 17 метров ткани сколько метров ткани нужно для пошива 9 платьев?
Математика
На три платья пошло 17 метров ткани сколько метров ткани нужно для пошива 9 платьев?
Ответ(ы):
Гость:
Решение 1) 17/3*9=51 метр
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