Помогите решить, пожалуйста. Алгебра.

Математика
Помогите решить, пожалуйста. Алгебра.
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Автор: Гость
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Гость:
Не могу сказать,что на 100% правильно,но я пытался. надеюсь видно
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