Помогите решить пожалуйста!!! То что обведенно
Математика
Помогите решить пожалуйста!!! То что обведенно
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Гость:
Что тут обведено?! Пишите нормально... Если это подарок баллов, то спасибо
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