Основа рівнобедренного трикутника дорівнює 24 см, а радіус кола, описаного навколо нього - 13 см. Знайдіть бічну сторону трикутника.

Математика
Основа рівнобедренного трикутника дорівнює 24 см, а радіус кола, описаного навколо нього - 13 см. Знайдіть бічну сторону трикутника.
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Гость:
Укриски язык не очень понимаю.Но решение правильное!
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