Пожалуйста помогите! 5 пословиц о слове
Литература
Пожалуйста помогите! 5 пословиц о слове
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Слово не воробей- вылетит, не поймаешь. 2)Приятельское слово не доджно быть сурово. 3)От слова до дела целая верста. 4) Бритва скребет, а слова режут 5) У слова и беседа.
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