Помогите решить пожалуйста !!! Упростите выражение: m^2 - 1/m : 2m+2/m^2 (2m-n)* 3n/4m^2-n^2 a^2-3a/a-1 : (a-3)
Алгебра
Помогите решить пожалуйста !!! Упростите выражение: m^2 - 1/m : 2m+2/m^2 (2m-n)* 3n/4m^2-n^2 a^2-3a/a-1 : (a-3)
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