Помогите решить пример: 3/4 • 5/7 • 8/9 : (15/16 • 14/39 • 24/25 • 13/21) : (2 1/8 • 2 2/7 • 2 15/17 • 4 2/3 : 196)= Я знаю ответ-5!Помогите найти решение!
Математика
Помогите решить пример: 3/4 • 5/7 • 8/9 : (15/16 • 14/39 • 24/25 • 13/21) : (2 1/8 • 2 2/7 • 2 15/17 • 4 2/3 : 196)= Я знаю ответ-5!Помогите найти решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини но здесь никак не может быть 5 либо в условии опечатка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Қазақ тiлi
Помогите составить 3 вопроса!! Минералды сулар - түрлі аурулға шипа болатын табиғи сулар. Ол жер бетінен сіңген сулардаң, шөгінділермен бірге коміл...
Английский язык