Помогите решить пример! 4*1\5+4*3\7-4*1\35 Пожалуйста!

Математика
Помогите решить пример! 4*1\5+4*3\7-4*1\35 Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*1\5+4*3\7-4*1\35 = 4/5+12/7-4/35=28+60-4/35=84/35=2,4  
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