Помогите решить пример! 4*1\5+4*3\7-4*1\35 Пожалуйста!
Математика
Помогите решить пример! 4*1\5+4*3\7-4*1\35 Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*1\5+4*3\7-4*1\35 = 4/5+12/7-4/35=28+60-4/35=84/35=2,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Магазин за 3 дня продал 1240,8 сахара. в первый день было продано 543 кг сахара . во втор??й в 2 раза больше чем в 3. сколько килограммов было прод...
Физика
Допоможіть будь ласка прошу терміново!!! Чому під час руху автомобіля по піску в пустелі потрібно зменшити тиск повітря в колесах?