В марте солнце в 7ч 15мин а заходит в 19ч. найди время между восходом и заходом
Математика
В марте солнце в 7ч 15мин а заходит в 19ч. найди время между восходом и заходом
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Гость:
18ч 60мин-7 ч 15 мин=11 ч 45 мин Ответ:11 ч 45 мин
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