Помогите решить пример 4 делим на 2/15 дробью
Алгебра
Помогите решить пример 4 делим на 2/15 дробью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 делишь на 15/2, т.к. дробь переворачивается Потом 4 и 2 сокращаешь и остается 2* 15=30
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