Помогите решить пример:пять целых одна вторая прибавить скобка открывается минус четыре девятых скобка закрывается
Математика
Помогите решить пример:пять целых одна вторая прибавить скобка открывается минус четыре девятых скобка закрывается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 1/2+(-4/9)=11/2-4/9=99/18-8/18=91/18=5 1/18
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