В одном мотке 29 дм. проволоки,это на 8 дм. больше, чем во втором мотке. Сколько дм. пр??волоки в двух мотках?

Математика

В одном мотке 29 дм. проволоки,это на 8 дм. больше, чем во втором мотке. Сколько дм. пр??волоки в двух мотках?

Автор: Гость