В одном мотке 29 дм. проволоки,это на 8 дм. больше, чем во втором мотке. Сколько дм. пр??волоки в двух мотках?
Математика
В одном мотке 29 дм. проволоки,это на 8 дм. больше, чем во втором мотке. Сколько дм. пр??волоки в двух мотках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29 - 8 = 21 дм проволоки во втором мотке; 21 + 29 = 50 дм проволоки; Ответ : 50 дм.
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