Помогите решить примерчики ( задания сейчас прикреплю)
Математика
Помогите решить примерчики ( задания сейчас прикреплю)
Ответ(ы):
Гость:
Вот это второй номер , к сожалению 1 и 3 затрудняюсь
Не нашли ответ?
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