Как изменилось положение дворянства в 19 веке?

История
Как изменилось положение дворянства в 19 веке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В уложении 1649 году,положение крестьян усложнилась, установлена постоянная наследственная зависимость крестьян включая их семьи,так же они не были защищены законами и были приняты как лично не свободные люди.
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