Помогите решить примеры с двумя способами с объяснением и проверкой. 782:2 984:3 944:4 456:2 543:3

Математика
Помогите решить примеры с двумя способами с объяснением и проверкой. 782:2 984:3 944:4 456:2 543:3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)782:2=391,ПРОВЕРКА:392*2=782 2)984:3=328,проверка:328*3=984 3)944:4=236,проверка:236*4=944 4) 456:2=228,проверка:228*2=456 5)543:3=181,проверка:181*3=543 Хотела написать в столбик ну тут нельзя,просто в делении напиши пример в столбик и подставляй числа
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