Помогите решить русский язык!!!

Русский язык
Помогите решить русский язык!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевяжешь,жалите,клеишь,вялите,борешься,хвалите,шепчетесь, молите, мечешься,обожаете. Колышут, мелют муку, зиждутся, дышат,мерещатся,мечутся,бормочут, хвалят,стелются,жалят. Едут,блещут,строят, лают, клеят, дремлют,слышат, молят,тащат, борются. Организм обезводил, жидкость обессолили,плачете,выпишите журнал? болезнь обессилила ее,дышишь,трудитесь,тревожитесь,почва обесплодила,вышлите деньги!
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