Помогите решить самостоятельную, пожалуйста(

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Помогите решить самостоятельную, пожалуйста(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-в 2-б 3-в 4-б 5- 6-Мамино новое черное платье с белым воротничком привело в восторг всех. В нашей семье предпочитают черный чай и черный хлеб. 7-железные кулаки, оловянные глазки - переносное значение 8-а 9-как легкий дым - сравнение прозрачный мрак, молодые ветви - эпитеты сквозной узор, деревья улетели - метафоры 10-в 11-б 12-а
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