Внешняя политика Германии в 19 веке Напишите пожалуйста цели задач, основные соб??тия и итоги

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В конце XIX в. началось оформление противостоящих друг другу блоков европейских держав. В 1882 г. был создан Тройственный союз, объединивший Германию, Австро-Венгрию и Италию. Блок имел агрессивный характер. Державы, входившие в него — особенно Германия, стремились к максимальному усилению своего политического и экономического влияния в различных регионах: в Юго-Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке