Құрамын да антони болатын мақал мен жумбак

Қазақ тiлi
Құрамын да антони болатын мақал мен жумбак
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Автор: Гость
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Гость:
1)Алтау ала болса, Ауыздағы кетеді; Төртеу түгел болса, Төбедегі келеді. Кетеді - келеді 2)Ынтымаксыз елді – Ұрысы билейді. Ынтымакты елді – Дұрысы билейді. ынтымақсыз - ынтымақты 3) Шын ер – жеңсе, тасымас, Жеңілсе, жасымас. жеңсе - жеңілсе
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