Какую роль играют оболочка, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, пластиды, хролопла??ты, пигменты, хлорофил в строении клетки растения?.

Биология
Какую роль играют оболочка, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, пластиды, хролопла??ты, пигменты, хлорофил в строении клетки растения?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оболочка поддерживает форму растения. Цитоплазма -весь внутренний состав клетки, кроме ядра. Хлорофил дает пигмент зеленого цвета растению.
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