Помогите решить тест .

Информатика
Помогите решить тест .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оододододододододододододдддд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нервная система плоских червей.
Ответить
Математика
Синус квадрат альфа умножить на косинус квадрат альфа
Ответить
Русский язык
Образование действительных и страдательных причастий. Правописание гласных перед нн.
Ответить
Русский язык
Плиз помогите ааааа 111 задание ааа
Ответить
Французский язык
Продолжить предложения si tu viens à la fête de michel... j'irai le voir, si... si vous êtes d'accord,... je t'écrirai, si... помогите по...
Ответить