Помогите решить цепочку Na - NaOH - NaHCO3 - Na2SO4 - NaCL - NaNO3
Химия
Помогите решить цепочку Na - NaOH - NaHCO3 - Na2SO4 - NaCL - NaNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaOH+Mg(HCO3)2=Mg(OH)2↓+2NaHCO3 2NaHCO3+H2SO4=Na2SO4+2CO2+2H2O Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl NaCl+HNO3=NaNO3+HCl
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